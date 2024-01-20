Yasin Kartoğlu kimdir, ne mezunu? Yasin Kartoğlu hayatı ve kariyeri! Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Başakşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Yasin Kartoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Yasin Kartoğlu'nun kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Yasin Kartoğlu kimdir, ne mezunu? Yasin Kartoğlu hayatı ve kariyeri! Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde..

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

1977 yılında İstanbul Küçükçekmece'de doğdu. İlk ve Ortaöğretimini İstanbul Küçükçekmece'de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Aslen Malatyalı olan Kartoğlu, 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Başakşehir Belediye Meclis Üyeliğine Seçilmiştir. Aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Atanmıştır.

4 Ekim 2017'de Başakşehir Belediye Eski Başkanı Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Belediye Meclisinde Oy çokluğuyla Başkan seçildi. Yasin Kartoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bir kez daha Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.