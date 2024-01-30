Yasin elendi mi? Survivor Yasin neden yok, soruları Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Yasin konseyler de sözleri ile ilgi odağı oluyor Peki, Yasin elendi mi? Survivor Yasin neden yok 2024?

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımında yarıştı.

YASİN ELENDİ Mİ?

Survivor Yasin elenmedi, yarışmaya devam ediyor.