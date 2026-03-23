Haberler

Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy bit pazarında katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi kapısının önünden paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Yasemin Minguzzi "Oğlumun katilleri serbest ve sürekli ölüm tehditleri alıyorum. Küçücük yeğenlerim okullarına kadar takip ediliyor. Bu polis arabası yaklaşık bir yıldır kapımın önünde. Dün akşam da katiller TikTok'ta canlı yayına girmişler. Lütfen sesimizi duyun. Artık dayanılmaz bir hal aldı" dedi.

24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi evinin önünden çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Sosyal medyada paylaştığı videoda konuşan acılı anne, oğlunun katillerinin TikTok üzerinden canlı yayın açtığını ifade ederek, "Sürekli ölüm tehditleri alıyorum. Küçücük yeğenlerim okullarına kadar takip ediliyor" dedi. Evlerinin önünde yaklaşık bir yıldır polis aracı bulunduğunu belirten anne, yaşadığı korkuyu dile getirdi.

"LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN"

Anne, oğlunun katillerinin serbest olduğunu ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu. Paylaşımında, yaşananlara karşılık alamadığını ifade eden anne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan seslendi.

"Lütfen sesimizi duyun. Yalvarıyorum, artık bir cevap verin" sözleriyle yardım isteyen anne, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan video, sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı olayla ilgili yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. Paylaşım, güvenlik ve adalet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki salı pazarına giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada karşılaştığı 15 yaşındaki B.B. ve yine 15 yaşındaki U.B. tarafından öldürülmüştü.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporunda, vücudunda üç kesici alet yaralanması ve göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu belirtildi. İddianamede U.B.'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B.'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı ifade edilmişti.

Kaynak: Haberler.com
Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin

48 saat verip resti çektiler: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

İsrail devlet televizyonundan savaşın seyrini değiştirecek haber
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: İran ve Lübnan saldırıları birkaç hafta daha devam edecek

Dünyayı diken üstünde bırakan mesaj
İran: ABD-İsrail saldırılarında bugüne kadar 210 çocuk yaşamını yitirdi, 1510'u yaralandı

İran korkunç bilançoyu açıkladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz

Karayip ülkesi ABD'ye karşı harekete geçti: Askeri hazırlık yapıyoruz
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

Fenerbahçe derbisi öncesi çok kötü haber
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak

Maliye yakında kapınızı çalabilir! Listede tam 16 bin 300 kişi var
Aksaray'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

İkinci kayboluşu mutlu sonla bitmedi! Alzheimer hastasından acı haber