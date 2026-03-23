Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum

24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi evinin önünden çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Sosyal medyada paylaştığı videoda konuşan acılı anne, oğlunun katillerinin TikTok üzerinden canlı yayın açtığını ifade ederek, "Sürekli ölüm tehditleri alıyorum. Küçücük yeğenlerim okullarına kadar takip ediliyor" dedi. Evlerinin önünde yaklaşık bir yıldır polis aracı bulunduğunu belirten anne, yaşadığı korkuyu dile getirdi.

"LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN"

Anne, oğlunun katillerinin serbest olduğunu ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu. Paylaşımında, yaşananlara karşılık alamadığını ifade eden anne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan seslendi.

"Lütfen sesimizi duyun. Yalvarıyorum, artık bir cevap verin" sözleriyle yardım isteyen anne, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan video, sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı olayla ilgili yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. Paylaşım, güvenlik ve adalet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki salı pazarına giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada karşılaştığı 15 yaşındaki B.B. ve yine 15 yaşındaki U.B. tarafından öldürülmüştü.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporunda, vücudunda üç kesici alet yaralanması ve göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu belirtildi. İddianamede U.B.'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B.'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı ifade edilmişti.

Kaynak: Haberler.com