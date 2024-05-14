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Yasemin Allen kimdir? Yasemin Allen kaç yaşında, nereli?

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'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen dahil oldu. Fenomen diziye, 12. bölümden itibaren dahil olacak Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan "Dora Ersoy" karakterine hayat verecek. Yasemin Allen kimdir? Yasemin Allen kaç yaşında, nereli?

Yasemin Kay Allen, Bahar dizisinin kadrosuna dahil oldu!12. bölümden itibaren dahil olacak Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan "Dora Ersoy" karakterini oynayacak. Peki, Yasemin Allen kimdir? Yasemin Allen kaç yaşında, nereli?

YASEMİN ALLEN KİMDİR?

Doğum: 10 Temmuz 1989 (34 yıl yaşında), Londra, Birleşik Krallık

Ebeveynleri: Suna Yıldızoğlu, Dudley Allen

Boy: 1,75 m

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz asıllı Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun (Sonja Eady) kızı olarak Londra'da doğdu. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Annesi Sonja Eady, 1974'te Türk oyuncu Kayhan Yıldızoğlu ile ilk evliliğinden sonra Suna Yıldızoğlu olarak bilinmektedir. Bu evlilikten sonra Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Annesinin Türk vatandaşlığını alması sayesinde, Yasemin, etnik olarak Türk olmamasına rağmen Türkiye-İngiltere çifte vatandaşıdır.Yasemin Allen, %50 İngiliz ve %25 Avustralya kökenli olduğunu belirtmiştir.

Yasemin Allen, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti Queensland Üniversitesinin sinema televizyon bölümünden burs kazandı.On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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