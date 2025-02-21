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Yaşam Koçu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yaşam Koçu filmi ne zaman, nerede çekildi?

Yaşam Koçu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yaşam Koçu filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yaşam Koçu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yaşam Koçu konusu, özeti ve Yaşam Koçu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yaşam Koçu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yaşam Koçu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yaşam Koçu filmini izleyecek olanların merak ettiği Yaşam Koçu konusu nedir, Yaşam Koçu oyuncuları kimler ve Yaşam Koçu özeti gibi konuları inceliyoruz.

YAŞAM KOÇU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cafer, aşık olduğu fakat bir türlü elde edemediği ünlü oyuncu Helin ile birlikte falcı, astrolog ve yaşam koçu gibi yerlere gider. Cafer bu terapistler ve yaşam koçları ile alay ederken bir gün Helin'in parti çıkışında magazincilere yakalanırlar ve kendisini Helin'in yaşam koçu olarak tanıtır. Söylediği bu yalanı devam ettirirken ünlü bir yaşam koçu haline gelir. Aile evinden ayrılır kendine bir yol çizer ve birçok insanın hayatına dokunur. Bir süre sonra Cafer'in hayatında işler istediği gibi gitmez, sevdiği kız Helin başkasıyla beraber olmuştur,ve kendisini bir kaosun içinde bulur fakat en sonunda hayatının iplerini eline alır, hayaline ulaşır.

YAŞAM KOÇU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN : BURAK KUKA

OYUNCULAR : DOĞU DEMİRKOL, YAĞMUR TANRISEVSİN, BÜLENT ÇOLAK

SENARYO : DOĞU DEMİRKOL

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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