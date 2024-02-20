Yasak Krallık filmi oyuncuları kim, konusune? Yasak Krallık filmi nerede, ne zaman çekildi, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yasak Krallık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yasak Krallık filmini izleyecek olanların merak ettiği Yasak Krallık konusu nedir, Yasak Krallık oyuncuları kimler ve Yasak Krallık özeti gibi konuları inceliyoruz.

YASAK KRALLIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yasak Krallık Rob Minkoff'un yönettiği ve Jet Li, Jackie Chan, Michael Angarano ile Yifei Liu'nun oynadığı, 2008 yılında gösterime giren film. Senarist John Fusco, Maymun Kral, Sekiz Ölümsüz ve Beyaz Saçlı Gelin gibi Çin efsanelerinden ve romanlarından ögeler alarak, onları bu orijinal senaryoya göre tasarlar.

Gösterime giriş tarihi: 24 Eylül 2008 (Fransa)

Jackie Chan: Lu Yan, the Drunken Immortal/Hop, the pawn shop owner

Jet Li: Sun Wukong/Sessiz keşiş

Collin Chou: The Jade Warlord

Michael Angarano: Jason Tripitikas, the Traveler

Liu Yi Fei: Altın Ok, Çin kulesi kızı

Li Bingbing: Ni-Chang, the White-Haired Witch Assassin