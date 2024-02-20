Üye Girişi
Haberler

Yasak Krallık filmi oyuncuları kim, konusune? Yasak Krallık filmi nerede, ne zaman çekildi, sonu nasıl bitiyor?

Güncelleme:

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yasak Krallık filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yasak Krallık konusu, özeti ve Yasak Krallık oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yasak Krallık filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yasak Krallık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yasak Krallık filmini izleyecek olanların merak ettiği Yasak Krallık konusu nedir, Yasak Krallık oyuncuları kimler ve Yasak Krallık özeti gibi konuları inceliyoruz.

YASAK KRALLIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yasak Krallık Rob Minkoff'un yönettiği ve Jet Li, Jackie Chan, Michael Angarano ile Yifei Liu'nun oynadığı, 2008 yılında gösterime giren film. Senarist John Fusco, Maymun Kral, Sekiz Ölümsüz ve Beyaz Saçlı Gelin gibi Çin efsanelerinden ve romanlarından ögeler alarak, onları bu orijinal senaryoya göre tasarlar.

Gösterime giriş tarihi: 24 Eylül 2008 (Fransa)

Jackie Chan: Lu Yan, the Drunken Immortal/Hop, the pawn shop owner

Jet Li: Sun Wukong/Sessiz keşiş

Collin Chou: The Jade Warlord

Michael Angarano: Jason Tripitikas, the Traveler

Liu Yi Fei: Altın Ok, Çin kulesi kızı

Li Bingbing: Ni-Chang, the White-Haired Witch Assassin

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Turabi yoğun bakımda mı, sağlık durumu, hastalığı ne? Survivor kim kazandı? 20 Şubat Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat Salı 2024? 4. eleme adayı kim oldu? Survivor 20 Şubat Salı potada kimler var? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI 2024! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Ziraat, Garanti, Akbank...) Yasak Krallık filmi oyuncuları kim, konusune? Yasak Krallık filmi nerede, ne zaman çekildi, sonu nasıl bitiyor? Andreas Brehme kimdir? Kaç yaşında, neden öldü ve ne zaman öldü? Andreas Brehme'nin hayatı Tarihte bugün ne oldu? 21 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Şubat'ta yaşananlar! Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezandan önce kılınan namaz kabul olur mu? Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 20 Şubat ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 58. bölüm izle! 2024'te ek MTV olacak mı? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddia hakkında açıklama yaptı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title