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Yasa dışı bahis parası kuyumcuda aklanmış! 150 milyon liralık ağa operasyon: 12 gözaltı

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Yasa dışı bahis parası kuyumcuda aklanmış! 150 milyon liralık ağa operasyon: 12 gözaltı Haber Videosunu İzle
Yasa dışı bahis parası kuyumcuda aklanmış! 150 milyon liralık ağa operasyon: 12 gözaltı
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İstanbul’da yasa dışı bahis gelirlerinin Arnavutköy’deki bir kuyumcuya ait hesaplar üzerinden aklandığı değerlendirilen şebekeye operasyon düzenlendi. Kuyumcunun hesaplarına yaklaşık 150 milyon lira aktarıldığı tespit edilirken, elden teslim edilmek istenen 378 bin 350 dolar ele geçirildi. 12 şüpheli yakalandı, 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisten elde edilen paranın aklanmasına aracılık ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KUYUMCUNUN HESAPLARINA 150 MİLYON LİRA

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Arnavutköy’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya ait hesaplara, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 150 milyon lira aktarıldığı tespit edildi.

378 BİN DOLAR TESLİM SIRASINDA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, para transferleriyle bağlantılı 378 bin 350 doların elden teslim edileceğini belirledi. Teslimat sırasında harekete geçen polis, paraya el koyarak 1 şüpheliyi yakaladı. Devam eden çalışmalarda 11 şüpheli daha gözaltına alındı ve gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

7 DAİRE VE 11 ARACA EL KONULDU

Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 daire, 11 araç, 3 motosiklet ve banka hesaplarına el konuldu. Ayrıca dijital materyaller de ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli, işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

“FİNANS AĞLARINI DA HEDEF ALIYORUZ”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yasa dışı bahis şebekelerinin yalnızca faaliyetlerini değil, finans ağlarını da hedef alıyoruz” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, siber devriyelerin 7/24 görev başında olduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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