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Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? 27 Ocak okullar açıldı mı?

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? 27 Ocak okullar açıldı mı?
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Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor ve 27 Ocak Pazartesi günü okullar açıldı mı sorularına yanıt aranıyor. Sömestr tatili bitti mi ve ikinci yarıyıl dönemi ne zaman başlıyor sorularına yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönemin başlama tarihi, ikinci ara tatil ve okulların kapanış tarihi belirlendi. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler okula dönüş hazırlıklarına başladı. Tatilin ardından ikinci dönem için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, okullarda ikinci dönemin başlama ve kapanış tarihleri netleşti. Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? Detaylar haberimizdedir...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim takvimine göre, yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? 27 Ocak okullar açıldı mı?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okullarda ikinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? 27 Ocak okullar açıldı mı?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2025?

İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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