Haberler

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın Haber Videosunu İzle
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan bir yarışmacı, "Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?" sorusunda yaptığı hata nedeniyle 2 bin lira değerindeki ilk soruda elenerek programa veda etti.

  • ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında Selin adlı yarışmacı, ilk soruda yanlış cevap vererek elendi.
  • Yarışmacıya yöneltilen ilk soru 'Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?' idi ve şıklar A) 8, B) 4, C) 2, D) 1 arasındaydı.
  • Yarışmacı, soruya C şıkkı '2' yanıtını verdi, ancak doğru cevap 4'tü.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında ilginç bir an yaşandı. Yarışmaya katılan Selin adlı yarışmacı, henüz ilk soruda verdiği yanlış cevapla elendi.

ACELE ETTİ, SORUYA YANLIŞ YANIT VERDİ

Yarışmacıya 2 bin lira değerindeki ilk soru olarak, "Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında A) 8, B) 4, C) 2 ve D) 1 yer aldı. Yarışmacı, kısa bir değerlendirme sonrası C şıkkı "2" yanıtını verdi. Doğrusu 4 olan soruda yanlış cevap nedeniyle yarışmacı, ödül kazanamadan programa veda etti.

Yarışma hayatı 2 dakikada bitti! Elendiği ilk soruya bakın

HEYECAN VURGUSU

Programda yarışmacının yaşadığı heyecana dikkat çeken Oktay Kaynarca, stüdyo atmosferinin yarışmacılar üzerinde baskı oluşturabildiğini ve bu nedenle basit sorularda dahi hatalar yapılabildiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

acaba yarışmacıya emeklileri günlük ikibuçuk çaysimit parası alan dünya lideri hangi ülkede bulunur diye soru sorsalardı soruyu bilirmiydi acaba

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

saçı uzun oldumu, böyle oluyor. erkekler saç uzatmayın

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

olur abartılacak bir şey yok konsantre olmamış kadın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Soru diye sorularla bakılırsa bir halt olmadığı belli oluyor. Orada insanlarda heyecan var. Zaman dar. Böyle uydurma sorularla elenebilmeleri çok normal. Yazık ya. Herşey para için oldu.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu

Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor