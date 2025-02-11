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Yarın üniversiteler tatil mi (12 Şubat Çarşamba)?

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İstanbul Valiliği, kentte etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 12 Şubat'ta (yarın) okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki, Yarın üniversiteler tatil mi (12 Şubat Çarşamba)?

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde etkisini arttıran kar yağışına ilişkin aldıkları kararı duyurdu. Yarın üniversiteler tatil mi (12 Şubat Çarşamba)?

EĞİTİME KAR ARASI

Eğitime bir günlük ara verildiğini duyuran Gül, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaşanan kar yağışı hakkında önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'un kuzeybatısı için yapılan uyarıda, bu akşam saat 18.00'den yarın akşam saat 18.00'e kadar kuvvetli kar yağışının etkili olacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadelerine yer verildi.

YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversitelerin tatil olup olmadığı konusunda öğrenciler bağlı oldukları ünversitenin kurumsal platformlarından duyuruları takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirler.

Yarın üniversiteler tatil mi (12 Şubat Çarşamba)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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