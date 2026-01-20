Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Haberler

Güncelleme:
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın transfer sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcunun eski kulübü Benfica'ya dönmesi bekleniyor. Benfica Sportif Direktörü Mario Branco İstanbul'a gelerek transfer için görüşmelerde bulundu. Tarafların prensip anlaşmasına varmasıyla birlikte, Rafa Silva'nın yarın Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcunun, eski kulübü Benfica'ya dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

YARIN GİDİYOR

Rafa Silva transferi için Benfica Sportif Direktörü Mario Branco İstanbul'a geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Benfica ile Beşiktaş arasında prensip anlaşmasına varıldı. Tarafların anlaşma sağlamasının ardından Rafa Silva'nın yarın Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

BONSERVİS PAZARLIĞI TAMAMLANDI

Portekiz basınından A Bola, Benfica'nın bonuslar dahil toplam 5 milyon euro teklif ettiğini, Beşiktaş'ın ise 7 milyon euro talep ettiğini yazdı. Mario Branco'nun İstanbul'daki temasları sonrası tarafların bonservis bedelinde anlaşmaya vardığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev aldı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Beşiktaş
Haberler.com
500

Dünya futbolunda böyle bir saçmalığıda beşiktaşta duymuş olduk yahu adam antrenmana çıkmayacak veya çıkacak elleri cebinde gezecek maça çıkmayacak resmen pasif direniş ve bununla ilgili ne noter tesbiti ne uefa nezdinde şikayetçi olmayacaksın tıkır tıkır parasını ödeyeceksin taraftarda kulübü emin ellerde zannediyor tam bir rezillik

