Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın transfer sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcunun eski kulübü Benfica'ya dönmesi bekleniyor. Benfica Sportif Direktörü Mario Branco İstanbul'a gelerek transfer için görüşmelerde bulundu. Tarafların prensip anlaşmasına varmasıyla birlikte, Rafa Silva'nın yarın Türkiye'den ayrılması bekleniyor.
Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcunun, eski kulübü Benfica'ya dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.
YARIN GİDİYOR
Rafa Silva transferi için Benfica Sportif Direktörü Mario Branco İstanbul'a geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Benfica ile Beşiktaş arasında prensip anlaşmasına varıldı. Tarafların anlaşma sağlamasının ardından Rafa Silva'nın yarın Türkiye'den ayrılması bekleniyor.
BONSERVİS PAZARLIĞI TAMAMLANDI
Portekiz basınından A Bola, Benfica'nın bonuslar dahil toplam 5 milyon euro teklif ettiğini, Beşiktaş'ın ise 7 milyon euro talep ettiğini yazdı. Mario Branco'nun İstanbul'daki temasları sonrası tarafların bonservis bedelinde anlaşmaya vardığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev aldı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaptı.