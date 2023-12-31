Metrobüs, otobüs, metro'nun yılbaşında ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağına dair araştırmalar Yarın otobüsler bedava mı? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Yeni yıla sayılı günler kala 1 Ocak'ta toplu taşım araçlarının ücretsiz olmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Yarın otobüsler bedava mı? 1 Ocak Yarın toplu taşıma ücretsiz mi?

YARIN OTOBÜSLER BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni yılın ilk gününde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak. İstanbul'da yılbaşı gecesi bazı metro, tramvay ve füniküler hatları gece saatlerinde de çalışacak. Seferler sabah saatlerine kadar devam edecek ve kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için ücretsiz olacak.

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.