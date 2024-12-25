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Bugün okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

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Yurdu etkisi altına yağış nedeniyle öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu?

Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarı okul olup olmayacağını araştırıyor. Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu okul yok mu?

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, (Hatay ve Osmaniye dışında) Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, güney güneydoğu yönlerden İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); öğle saatlerinden sonra zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI : Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Turuncu kod verilen iller : Isparta, Muğla, Antalya

Sarı kod verilen iller: Adana, Antalya, Bolu, Burdur, Eskişehir, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Konya, K.Maraş, Niğde, Karaman, Karabük, Osmaniye

"KAR İSTANBUL'UN KAPISINA GELECEK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle; "Bugün Ege'nin güney kıyıları (Kuşadası'ndan Fethiye'ye kadar), Doğu Akdeniz'in batısı (Silifke dahil) ve Batı Akdeniz'de (Demre'den Alanya'ya kadar) kuvvetli yağış sel, su baskını, yapabilir. Marmara İç Anadolu'nun güney ve batısı Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur.

Bugün rüzgar, Güney Doğudan İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına hızında, öğle saatlerinden sonra zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli çatı uçmalarına dikkat.

"CUMA VE HAFTA SONU SICAKLIK BATIDA ORTALAMANIN ALTINA İNECEK"

Cuma günü kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek. Bugün yarın sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Cuma ve hafta sonu sıcaklık batıda ortalamanın altına inecek. Trakya'da Kütahya, Balıkesir, Doğu Anadolu'da kar yağışı olacak. Pazartesi Bolu Ankara'da da kar var. İstanbul bugün yağmurlu 14, hafta sonu yağmurlu 8 C. İzmir Antalya yağmurlu 16, Ankara yağmurlu 11, Pazartesi kky ve kar olabilir 4C"

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
ISPARTA

Isparta'da etkili olan kar yağışı sonrası Isparta Valiliği ilk ve orta dereceli okulların 26.12.2024 perşembe günü Bir(1) günlüğüne tatil etti...

ilimizde gün boyunca yaşanan kar yağışı sonucu bazı bölgelerde beklenen buzlanma sebebiyle öğrencilerimizin güvenliğini teminen;

-Isparta il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz,

-Keçiborlu ilçemizde taşımalı sistemle okullarına gelen

öğrencilerimiz,

-Sütçüler ilçemizdeki tüm köy okullarındaki öğrencilerimizle ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz,

yarın için 1 gün süreyle izinli sayılacaklardır.

-Yenisarbademli ilçemizde ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bugün okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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