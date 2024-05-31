Yarın ne sınavı var? Yarın hangi sınavlar, hangi ÖSYM sınavı var?
Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Yarın ne sınavı var? Yarın hangi sınavlar, hangi ÖSYM sınavı var?
Yarın ne sınavı var? Sorusu, özellikle 1 – 2 Haziranın gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Hafta sonu hangi sınav var? 1 – 2 Haziran'da hangi sınav, ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Yarın ne sınavı var? Yarın hangi sınavlar, hangi ÖSYM sınavı var?
YARIN NE SINAVI VAR?
Yarın yani 1-2 Haziran'da çeşitli sınavlar gerçekleştirilecek. İlk olarak, 1-2 Haziran tarihlerinde, üç oturumda yüz yüze yapılacak olan ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı var. Bununla birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav uygulanacak. ÖSYM tarafından da aynı gün, yani 2 Haziran'da 2024-YDUS 1. Dönem Sınavı gerçekleştirilecek.