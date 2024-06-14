Yarın kargolar açık mı? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Bugün kargo şubelerinin açık olup olmadığı ve Arefe günü kargo dağıtımının devam edip etmeyeceği konusu, hâlâ merak edilen ve araştırılan bir konu olarak önemini koruyor. İnsanlar, kargo işlemleri için bugün kargo şubelerinin açık olup olmadığını ve Arefe günü kargo dağıtımının devam edip etmeyeceğini sorgulatıyor. Peki, Yarın kargolar açık mı? Yarın kargolar saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Arefe günü kargolar açık mı? İşte ayrıntılar...

YARIN KARGOLAR AÇIK MI?

15 Haziran Cumartesi günü, Arefe günü nedeniyle kargo şirketlerinin çalışma saatlerinde bazı değişiklikler olacak. Bu özel günde, kargo şirketleri sabah saatlerinde hizmet verecekler, yani yarım gün çalışacaklar. Ancak, öğleden sonra kargo hizmeti sunulmayacak. Dolayısıyla, kargo gönderimi veya teslimat işlemleri yapmak isteyenler, işlemlerini sabah saatlerinde tamamlamalılar. Aksi takdirde, öğleden sonra hizmet verilmediği için işlemlerini gerçekleştiremeyecekler.

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban bayramı kapsamında kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde hizmet vermeyecek. Kargo firmaları 20 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok kargo şirketinin bayram tatili süresince kapalı olması bekleniyor.