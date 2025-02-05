İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Beşiktaş, Eyüpsultan ve Sarıyer gibi ilçelerde yoğun kar yağışı yaşanırken, sürücüler zor anlar geçirdi.Yarın İstanbul'da okullar tatil mi SON DAKİKA – VALİLİK AÇIKLAMASI!

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı kar yağışı İstanbul'da başladı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye devam eden kar bazı bölgeleri beyazla kapladı.

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından kentin birçok noktasında kar yağışı etkili oluyor.

Öğle saatlerinde başlayan yağış bazı noktalarda şiddetini artırırken, bazı yerlerde hafif şekilde etkisini gösteriyor.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Eyüpsultan, Şişli, Küçükçekmece ve Beylikdüzü gibi ilçelerde görülen yağış nedeniyle sürücüler ağır ilerlerken, yol kenarlarında biriken kar beyaz örtü oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy-Kartal arasında D-100 kara yolu Ankara istikametinde kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ters istikamette ise Kartal ve Bostancı mevkilerinde zaman zaman yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nun Ataşehir mevkiinde her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde trafik akıcı seyrediyor.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE ETKİLİ OLDU

Beşiktaş, Eyüpsultan, Sarıyer'de lapa lapa kar yağdı. Kar yağışının etkisini iyice artırdığı yerlerde sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı İstiklal Caddesi'nde de etkili oldu.

TRAFİK OLUMSUZ ETKİLENDİ

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

İSTANBUL HAVA DURUMU



YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

İstanbul Valiliği uyarısı: