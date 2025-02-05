İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Ethereum ve altcoinlerdeki düşüşü haftalar öncesinden nasıl öngördü?

Ethereum ve altcoinlerdeki düşüşü haftalar öncesinden nasıl öngördü?
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Trump'ın Gazze planına Hakan Fidan'dan zehir zemberek yanıt!
Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi! Trump'ın da diline düştü

Trump'ın da diline düştü! Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi SON DAKİKA – VALİLİK AÇIKLAMASI!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mega kent İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini iyice artırdı, bazı ilçelere lapa lap kar yağdı. Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Beşiktaş, Eyüpsultan ve Sarıyer gibi ilçelerde yoğun kar yağışı yaşanırken, sürücüler zor anlar geçirdi.Yarın İstanbul'da okullar tatil mi SON DAKİKA – VALİLİK AÇIKLAMASI!

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı kar yağışı İstanbul'da başladı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye devam eden kar bazı bölgeleri beyazla kapladı.

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından kentin birçok noktasında kar yağışı etkili oluyor.

Öğle saatlerinde başlayan yağış bazı noktalarda şiddetini artırırken, bazı yerlerde hafif şekilde etkisini gösteriyor.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Eyüpsultan, Şişli, Küçükçekmece ve Beylikdüzü gibi ilçelerde görülen yağış nedeniyle sürücüler ağır ilerlerken, yol kenarlarında biriken kar beyaz örtü oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy-Kartal arasında D-100 kara yolu Ankara istikametinde kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ters istikamette ise Kartal ve Bostancı mevkilerinde zaman zaman yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nun Ataşehir mevkiinde her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde trafik akıcı seyrediyor.

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi SON DAKİKA – VALİLİK AÇIKLAMASI!

İSTİKLAL CADDESİ'NDE ETKİLİ OLDU

Beşiktaş, Eyüpsultan, Sarıyer'de lapa lapa kar yağdı. Kar yağışının etkisini iyice artırdığı yerlerde sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı İstiklal Caddesi'nde de etkili oldu.

TRAFİK OLUMSUZ ETKİLENDİ

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi SON DAKİKA – VALİLİK AÇIKLAMASI!


YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

İstanbul Valiliği uyarısı:

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi SON DAKİKA – VALİLİK AÇIKLAMASI!
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

İmamoğlu için istenen hapis cezasına Özgür Özel'den ilk tepki
img

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
img

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı
Kar yağışı yurdu esir aldı, 8 ilde okullar tatil edildi

8 ilde okullar tatil edildi
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Genç yaştaki kardeşi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.