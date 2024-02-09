Yarın (10 Şubat) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri!

Yarın (10 Şubat) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri nedir sorularına yanıt aranıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yarın hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Yarın hava nasıl olacak ve İstanbul'da yağmur yağacak mı soruları sorgulanıyor. Yarın (10 Şubat) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Detaylar haberimizdedir...

10 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

"İstanbul'da yarın, hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Şehirde hava sıcaklıkları en yüksek 17 dereceye kadar yükselecek ve en düşük 11 derece olarak ölçülecek.

Ankara'da ise hava parçalı bulutlu olacak. Başkent, sisli bir gün geçirecek ve sıcaklıkların en düşük 2 dereceye, en yüksek ise 14 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İzmir'de ise yarın yağışlı bir hava etkili olacak. Kent genelinde hava sıcaklıkları 20 dereceye kadar yükselecek.

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TÜRKİYE GENELİ 10 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Yarın için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 ilimiz için "sarı" alarm verdi. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak bölgelerine "çığ" uyarısı yapıldı. Öte yandan ülkenin kuzeyi ve batısı, neredeyse bahar havasını yaşayacak gibi.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL ÖLÇÜLÜR?

İstanbul'da hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından ölçülür. MGM, İstanbul'da 11 adet hava gözlem istasyonuna sahiptir. Bu istasyonlarda, hava sıcaklığı, nem, rüzgar hızı ve yönü, yağış miktarı, bulutluluk oranı, basınç gibi hava durumu parametreleri ölçülür.

Hava sıcaklığı, bir termometre ile ölçülür. Termometre, havadaki sıcaklığı ölçen bir alettir. Termometrenin derecesi, havadaki sıcaklık arttıkça yükselir, havadaki sıcaklık azaldıkça düşer.

Nem, havadaki su buharının miktarını ifade eder. Nem, bir higrometre ile ölçülür. Higrometre, havadaki nemi ölçen bir alettir. Higrometrenin göstergesi, havadaki nem arttıkça yükselir, havadaki nem azaldıkça düşer.

Rüzgar hızı, bir anemometer ile ölçülür. Anemometer, rüzgar hızını ölçen bir alettir. Anemometerin göstergesi, rüzgar hızı arttıkça yükselir, rüzgar hızı azaldıkça düşer.

Rüzgar yönü, bir rüzgar gülü ile ölçülür. Rüzgar gülü, rüzgarın yönünü gösteren bir alettir. Rüzgar gülü üzerindeki ok, rüzgarın geldiği yöne doğru döner.

Yağış miktarı, bir yağmur ölçer ile ölçülür. Yağmur ölçer, yağış miktarını ölçen bir alettir. Yağmur ölçerin haznesi, belirli bir süre boyunca yağan yağmurun miktarını ölçer.

Bulutluluk oranı, bir sis ölçer ile ölçülür. Sis ölçer, bulutluluk oranını ölçen bir alettir. Sis ölçerin göstergesi, bulutluluk oranı arttıkça yükselir, bulutluluk oranı azaldıkça düşer.

Basınç, bir barometre ile ölçülür. Barometre, hava basıncını ölçen bir alettir. Barometrenin göstergesi, hava basıncı arttıkça yükselir, hava basıncı azaldıkça düşer.

MGM, bu istasyonlardan topladığı verileri kullanarak İstanbul'un hava durumunu tahmin eder. Bu tahminler, internet sitesi, mobil uygulama ve televizyon gibi farklı kanallar aracılığıyla halka duyurulur.

İstanbul'da hava durumu ölçümleri, MGM'nin yanı sıra özel meteoroloji şirketleri tarafından da yapılmaktadır. Bu şirketler, İstanbul'un farklı yerlerinde bulunan istasyonlarda hava durumu parametrelerini ölçerek, kendi hava durumu tahminlerini yaparlar.