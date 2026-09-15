Yargıtay: Hafta Tatili Çalışması İçin Çift Ücret Ödenemez
+15 sitede yayında
Güncelleme:
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilindeki 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili hem fazla mesai ücreti olarak ayrı ayrı hesaplanamayacağına karar verdi.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili hem de fazla mesai ücreti olarak ayrı ayrı hesaplanamayacağına hükmetti.
Karara göre, haftanın 7 günü çalışıldığı kabul edilirse bu çalışma hafta tatili çalışması sayılacak. Ancak aynı süre için iki farklı ücret ödenmeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi