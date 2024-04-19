YARGI yeni bölüm fragmanı izle! Yeni bölüm ne zaman? Yargı son bölümde ne oldu?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bugün yargı dizisi var mı? soruları sorulmaya devam ediliyor. Peki, YARGI yeni bölüm fragmanı izle! Yeni bölüm ne zaman? Yargı son bölümde ne oldu?

YARGI DİZİSİ VAR MI?

Yargı dizisi her hafta Pazar günü yayınlanmaktadır. Kanal D 21 Nisan Pazar yayın akışı verilerine göre bugün 20:00 'da Kanal D ekranlarında yargı dizisi yayınlanacaktır.

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yargı dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

YARGI YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Yargı yeni bölümleri Pazar günü yayınlanıyor. Ayrıca dizi bazı günler tekrar bölümleriyle de ekranlara geliyor.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu): Kaya ailesinin büyük oğlu, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.

Ceylin Erguvan (Pınar Deniz): Erguvan ailesinin ortanca kızı, avukattır.

Yekta Tilmen (Uğur Polat): Engin'in babasıdır. Tilmen Hukuk'un kurucusu, avukattır.

Pars Seçkin (Mehmet Yılmaz Ak): Hakime Neva'nın abisi, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısıdır.

Eren Duman (Uğur Aslan): Ilgaz'ın yakın arkadaşıdır. Emniyette cinayet büro komiseridir.

YARGI 90. BÖLÜM FRAGMANI İZLE