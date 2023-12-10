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YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor?

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Yayınlandığı bölümlerle büyük ilgi gören Yargı dizisi, bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde izleyicilere beklenmedik bir gelişme sunuyor. Peki, Yargı Yekta diziden ayrılıyor mu? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor? İşte detaylar…

Dizinin sevilen karakterlerinden Yekta, bu bölümde vurularak dramatik bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu olayın ardından "Yargı Yekta diziden ayrılıyor mu? Yargı dizisindeki Yekta ( Uğur Polat ) öldü mü, diziden neden ayrılıyor?" soruları merak konusu oldu. Ambulans görevlisi tarafından vurulan Yekta'nın akıbeti izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Detaylar ve gelişmeler şu şekildedir…

YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yargı dizisinde Yekta karakterine hayat veren Uğur Hakan Polat'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı henüz bilinmiyor. Youtube kanallarından paylaşılan kısa videoda "Yekta'nın son sözleri…" başlığıyla oyuncunun silahla vurulduğu gözlemleniyor. Yekta'nın ölüp ölmediği ilerleyen bölümlerde belli olacaktır.

YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor?

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor?

YARGI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

YARGI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi her hafta pazar akşamı ekrana geliyor. Dizi İstanbul'un farklı noktalarında çekiliyor.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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