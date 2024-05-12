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Yargı dizisi final mi yapacak? Yargı dizisi ne zaman final yapacak, kaçıncı bölümde?

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Kanal D'nin popüler dizisi Yargı'nın final yapacağı duyuruldu. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi için final tarihi ve hangi bölümde sona ereceği konusu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizi ne zaman final yapacak ve kaçıncı bölümde ekranlara veda edecek, tüm detaylar haberimizde!

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı final yapacağını duyurmuştu. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun oynadığı dizi için geri sayım başladı. Dizinin ne zaman final yapacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yargı dizisi final mi yapacak? Yargı dizisi ne zaman final yapacak, kaçıncı bölümde?

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Yargı dizisi final mi yapacak? Yargı dizisi ne zaman final yapacak, kaçıncı bölümde?

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Ilgaz'ın kayıp olması ve bunun nedeninin de Yeliz olduğu düşüncesi Ceylin'i delirtir. Sorgu odasındaki Yeliz'in boğazına sarılan Ceylin, Ilgaz'ın yerinin söylemesi için onu zorlar. Bu sırada Ilgaz, tetikçi Nevzat'ın elinde son yolculuğuna uğurlanmak için acı bir bekleyişin içine giriyor. Erenler ise, Ilgaz'ın tutulduğu yeri tespit edip operasyon düzenliyorlar. Ceylin'in de bulunduğu operasyonda herkesi şoke edeni bir durum ile karşı karşıya kalınıyor.

Yargı dizisi final mi yapacak? Yargı dizisi ne zaman final yapacak, kaçıncı bölümde?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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