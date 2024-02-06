YARGI 81. BÖLÜMDE NE OLDU? Yargı dizisinin son bölümünde neler oldu?

YARGI 81. BÖLÜMDE NE OLDU? Yargı dizisinin son bölümünde neler oldu? Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın son bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ceylin ve Ilgaz arasında neler yaşandı? Katil bulundu mu? Ceylin'in eski sevgilisi kim? Tüm detaylar haberimizde...

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yargı'nın 4 Şubat 2024 Pazar günü yayınlanan 81. Bölümünde Ceylin ile Ilgaz, çakışan davaları yüzünden sert kavgalar ediyorlar ve ortaya çıkan eski sevgili Fırat da bu kavgaların tuzu biberi oluyor.

Ilgaz gerçek katili bulmuştur. Bir çocuğun suçlu oluşu onu vicdanı ile adalet arasında bırakmışken Ceylin'in aldığı yeni "kayıp çocuk" dosyası Ilgaz ile hali hazırdaki gerginliklerini tavan yapacaktır. Üstelik olaya bakan komiser de Ceylin'in eski sevgilisi Fırat'tır. Kendilerini bir anda hiç sınanmadıkları bir durum içerisinde bulurlar.

Emniyete yeni atanan Kubilay amir başta Eren olmak üzere herkesin kurulu düzenini değiştirecektir. Öte yandan adliyeye atanan yeni başsavcı Ertuğrul'un henüz daha kendisi gelmeden estirdiği rüzgar, alışık olunanın dışındadır.

Yargı

Merdan, Kadir'in sakladığı paranın peşine düşmüştür; şimdi ise parayı bir an önce bulmak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak zorundadır. Fakat bu yolda Osman ile birlikte kendilerini büyük bir zorluk içerisinde bulurlar.

Ceylin ile Ilgaz'ın olanca zıtlıklarına rağmen büyüttükleri ilişkileri tehlikededir. Zaten ince bir ip üzerinde yürüttükleri evlilikleri, mesleki kavgalarının büyümesiyle yaralanmışken; şimdi bir de Ceylin'in geçmişinin bilinmezliği ile kaplanmıştır. Bu kez üzerlerine çökmüş olan kara bulutları defetmek, tekrar yan yana durabilmek her zamankinden daha da zor olacaktır.

Yargı

DİZİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağla Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş