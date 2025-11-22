Haberler

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İstanbul Avcılar'da bir apartman dairesinin önüne bırakılan elektrikli skuter, binaya giren bir kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle olayı fark eden B.B., emniyete başvurup sosyal medyada hırsıza çağrı yaptı. B.B.'nin daha önce bisikletinin de aynı apartmandan çalındığı belirtildi.

  • İstanbul Avcılar Ambarlı Mahallesi Yavuz Sokak'ta bir binanın birinci katındaki dairenin önünden elektrikli skuter çalındı.
  • Skuter çalınması güvenlik kamerasına yansıdı ve şüphelinin apartmana girip skuterı alt kata indirdiği ve sonra çalıp dışarı çıktığı görüldü.
  • Skuter sahibi B.B. emniyete şikayette bulundu ve sosyal medyada şüpheliye eşyayı getirmesi için çağrı yaptı.

İstanbul Avcılar'da bir binanın birinci katındaki evin önüne bırakılan elektrikli skuter çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ambarlı Mahallesi Yavuz Sokak'taki bir binanın birinci katındaki dairenin önüne bırakılan skuter dün öğle saatlerinde çalındı. Binaya giren şüpheli bir kişi önce üst katta daire kapısının önünde gördüğü skuterı giriş katına indirdi. Skuterı burada bırakan şüpheli dışarı çıkıp kısa süre sonra tekrar binaya geldi. Şüpheli biraz önce alt kata indirdiği skuterı alıp binadan çıktı.

KAMERAYI İZLEYİNCE FARK ETTİ

Skuterını bıraktığı yerde bulamayan B.B., apartmandaki güvenlik kameralarını izleyince çalındığını gördü. Görüntülerde, şüphelinin apartmana girip skuterı alt kata indirdiği ve sonra çalıp dışarı çıktığı anlar yer alıyor.

ÇALDIĞI EŞYAYI GETİRMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Emniyete şikayette bulunan B.B. görüntüleri sosyal medyada da paylaşarak şüpheliye çaldığı eşyasını getirmesi için çağrı yaptı. B.B.'nin bisikletinin de bir süre önce aynı apartmandan çalındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500

