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Yaprak Dökümü'nde Cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi ne?

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2006 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve fenomen haline gelen Yaprak Dökümü dizisinde Nejla'nın kocası rolünü oynayan Kıvanç Kasabalı, Cem karakterine hayat vermiştir. Peki, Yaprak Dökümü'nde Cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi ne?

Yaprak Dökümü'nde Cem neden öldü? Sorusu araştırılıyor. 2006 yılında büyük ses getiren Yaprak Dökümü dizisinde Nejla'nın eşi olan Cem'in yaşam mücadelesi, dizinin her zaman ilgiyle izlenmesine sebep olmuştur. Necla'nın (Fahriye Evcen) eşi olarak bilinen Cem, kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmiştir. Bu olay, Yaprak Dökümü dizisinin reytinglerde rekor kırmasına yol açmıştır. Peki, Yaprak Dökümü'nde Cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi ne?

YAPRAK DÖKÜMÜ'NDE CEM NEDEN ÖLDÜ?

Kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Cem'in bu duruma düşmesinin asıl sorumlusu Tekin ailesidir. Herkes perişan bir halde beklerken, Ali Rıza Bey doktorun yanına giderek Cem'in son durumu hakkında bilgi alır. Duydukları hiç iç açıcı değildir.

Tahsin, kahvaltı esnasında Fikret'e Cem'in durumunu anlatır ve birlikte hastaneye giderler. Doktor, Necla'ya Cem'i çok kısa bir süreliğine görebileceğini söyler. Nejla, gördükleri karşısında şok olur ve baygınlık geçirir.

Hastanede, Necla'nın yanında Tahsin kalır ve ona moral vermeye çalışır. Hemşire de Nejla'yı yanına çağırarak kötü haberi verir. Cem, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmiştir ve artık hayatta değildir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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