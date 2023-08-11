Ekranların sevilen dizisi Yaprak Dökümü, uzun yıllar TV ekranlarında yayınlanmakta be birçok kişi tarafından sevilerek takip edilmekte. Yaprak Dökümü hangi yıl çekildi? Sorusu bu nedenle gündemde yer alıyor. Peki, Yaprak Dökümü hangi yıl çekildi? Yaprak Dökümü çekim yılı ne zaman, hangi tarih?

Yaprak Dökümü hangi yıl çekildi? Sorusu, zaman zaman en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaprak Dökümü, Ay Yapım imzalı, 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan aile ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan "Ali Rıza Bey", yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Peki, Yaprak Dökümü hangi yıl çekildi? Yaprak Dökümü çekim yılı ne zaman, hangi tarih?

YAPRAK DÖKÜMÜ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Yaprak Dökümü'nün ilk bölümü 13 Eylül 2005 tarihinde yayınlandı. Toplam 174 bölüm yayınlanan dizinin final bölümü ise 29 Aralık 2010 tarihinde ekrana geldi. Dizinin sembolü haline gelen ve birçok hüzünlü sahnenin yaşandığı köşk, İstanbul'un en gözde semtlerinden olan Beylerbeyi'nde bulunuyor. Günümüzde dizinin bölümleri hala yayınlanmaya devam ediyor ve izleyiciler tarafından ilgi görüyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ KAÇ BÖLÜM SÜRDÜ?

Yaprak Dökümü, senaryosu Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılan Türk yapımı aile ve dramatik türdeki televizyon dizisidir. Dizinin başlangıcından sonuna kadar yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan oturdu. Kanal D'de yayımlanan dizi, 174 bölüm olarak planlandı ve planlandığı gibi 174 bölüm sonunda sona erdi.