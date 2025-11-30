Haberler

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda doluluk oranı yüzde 8'in altına düştü. Barajdaki suların çekilmesiyle tarihi Çınarlı Hıyabanı'nın kalıntıları da gün yüzüne çıktı.

  • Gökçe Barajı'nda doluluk oranı yüzde 8'in altına düşerek Yalova'da yaklaşık 13 günlük su kaldı.
  • Gökçe Barajı'nda suların çekilmesiyle tarihi Çınarlı Hıyabanı'nın kalıntıları ortaya çıktı.
  • Çınarlı Hıyabanı, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndan başlayıp Yalova'nın Termal ilçesinde son bulan 12 bin 350 metre uzunluğunda bir yol olup 2 bin 250 anıt çınar ağacı içeriyor.

Yalova'da doluluk oranı kritik seviyelere düşen Gökçe Barajı'nda suların çekilmesiyle tarihi Çınarlı Hıyabanı'nın sular altındaki kalıntıları ortaya çıktı.

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda doluluk oranının yüzde 8'in altına düşmesiyle kentte yaklaşık 13 günlük su kaldı. Acil Su Eylem Planı çerçevesinde tüm ilde 20.00-05.00 saatleri arasında su kesintisine gidiliyor.

TARİHİ KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 1980-1989 yılları arasında inşa edilen Gökçe Barajı nedeniyle sular altında kalan tarihi Çınarlı Hıyabanı'nın kalıntıları da su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı. Yolun bir kısmı dron ile net şekilde gölürken yol üzerindeki köprüler de suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

İSTANBUL'DAN YALOVA'YA KADAR UZANIYOR

Yalova'da her biri yaklaşık 100 yıllık ağaçlardan oluşan Çınarlı Hıyaban'dan geçen turistler, doğal yeşil tünel içinden ilerleyerek kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesine ulaşıyor. Atatürk'ün talimatıyla dikilen 100 yıllık çınarlar, İstanbul'dan Yalova'ya kadar uzanıyor. İstanbul Dolmabahçe Sarayı önünde başlayan Çınarlı Hıyaban, Yalova'nın Termal ilçesinde son buluyor. İstanbul'dan vapurla ayrılarak deniz seyahati sonrası yolun Yalova'daki devamı, kent merkezinde iskeleden başlayıp Gazipaşa Caddesi'ni takiben Termal ilçesine kadar uzanıyor.

Gökçe Barajı'nın yapımı sırasında, bu Çınarlı Yolda bulunan bir kısım çınarlar, baraj içinde ve yol dışında kaldı. Bu nedenle Yalova'yı Termal'e bağlayan Çınarlı Yol, Yenimahalle'de kesintiye uğruyor.

12 bin 350 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki hıyabanda, korunma altına alınan "anıt ağaç" statüsünde 2 bin 250 çınar yer alıyor. Yol güzergahındaki çınarların arası 10 metre olmasına rağmen, çapraz dikim şekli nedeniyle her 5 metrede bir çınar ağacı bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
