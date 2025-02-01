Yalı Çapkını Suna öldü mü, Suna diziden ayrılıyor mu, Beril Pozam diziden ayrılıyor mu?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 92. bölümünde, Suna'nın hayati tehlikesi izleyicileri merakta bıraktı. Ameliyata alınan Suna'nın durumu kritikleşirken, Hattuç'un "Başımız sağ olsun" sözleri kafaları karıştırdı. Yalı Çapkını Suna öldü mü, Suna diziden ayrılıyor mu, Beril Pozam diziden ayrılıyor mu?

HASTANEDE BÜYÜK ŞOK!

Seyran, vurulan Ferit ve Suna hastaneye kaldırılırken, Korhan ve Şanlı aileleri büyük üzüntü yaşadı. Abidin, olayların kontrolden çıkmasına tepki gösterdi. Ameliyat sonrası Suna'nın durumu belirsizliğini korurken, hamile olduğu gerçeği ortaya çıktı.

KAZIM VE ABİDİN YÜZLEŞMESİ

Kazım, Abidin'in peşine düşerken Ferit, Büyük Hanım'ın konağını bastı. Ancak konağın boş olmasıyla İshak'ın dükkanına yöneldi. Halis Korhan ise Ferit'i koruması için Cengiz'i görevlendirdi.

ŞOK EDEN AÇIKLAMALAR

Seyran, hastanede Suna'nın başında beklerken, Suna "Çok kötü bir şey yaptım" diyerek itirafta bulunacakken hemşire araya girdi. Gülgün, Orhan ve İfakat'in ev tuttuğunu öğrenince şoke oldu.

SON SAHNE: SUNA HAYATTA MI?

Fenalaşan Suna'ya müdahale edilirken, Hattuç'un "Başımız sağ olsun" demesi izleyicileri endişelendirdi. Suna'nın gerçekten ölüp ölmediği ise merak konusu oldu.

Sosyal medyada diziye dair yorumlar yağarken, Ferit ve Seyran'ın gelişen ilişkisi de dikkat çekti.