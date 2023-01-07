Yalı Çapkını son bölüm izle! Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisinin son bölümü dikkat çekiyor. Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 16. Bölümü merak edildi. Yalı Çapkını dizisinin son bölüm izleme linki araştırılıyor. Yalı Çapkını son bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm izleme linki! Yalı Çapkını 16. Bölüm Full HD izle!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sevilen dizinin 16. Bölümü ise 6 Ocak Cuma günü tarihinde izleyicileri ile buluştu. Aşağıda yer alan kısımdan Yalı Çapkını 16. Bölüme ulaşabilirsiniz.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.