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Yalı Çapkını neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta yok mu?

Yalı Çapkını neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta yok mu?
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Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını'nın bu haftaki bölümünün yayınlanmayacağı duyuruldu. İzleyicilerin merakla beklediği 92. bölüm, 31 Ocak Cuma günü ekranlara gelecek. Bu hafta ise dizinin tekrar bölümü izleyicilere sunulacak. Dizinin son bölümünde Ferit ve Suna arasında yaşanan yakınlaşma, diğer karakterlerin hayatında büyük değişimlere yol açtı. Yeni bölümde bu gelişmelerin nasıl devam edeceği merak konusu. Yalı Çapkını neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta yok mu?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, her hafta Cuma akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Ancak izleyiciler, dizinin bu haftaki (92. bölüm) yayın durumunu merak ediyor. Dün dizilerin genel olarak yayınlanmaması, izleyicilerin "Yalı Çapkını yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?" sorularını araştırmasına neden oldu. İşte merak edilen detaylar:

YALI ÇAPKINI BUGÜN YAYINLANACAK MI?

Son olarak 91. bölümüyle ekranlara gelen dizinin, 92. bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusu izleyiciler arasında gündem oldu. Star TV'nin 24 Ocak 2025 yayın akışına göre, bu akşam Yalı Çapkını'nın yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun yerine dizinin tekrar bölümü izleyicilere sunulacak.

Yalı Çapkını neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta yok mu?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yalı Çapkını dizisinin 92. bölümü, planlamaya göre 31 Ocak Cuma günü Star TV'de yayınlanacak.

Yalı Çapkını neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta yok mu?

STAR TV YAYIN AKIŞI – 24 OCAK 2025

• 07:00 Güne Başlarken

• 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

• 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

• 16:15 Kiralık Aşk

• 19:00 Star Haber

• 20:00 Yalı Çapkını (Tekrar Bölüm)

• 00:15 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

• 03:00 Güzel Köylü

• 05:00 Kiralık Aşk

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

91. bölümde Ferit ve Suna arasında yaşanan yakınlaşma, Seyran ve Abidin'i beklenmedik durumlarla yüzleşmeye itti. Ferit, geçmişiyle hesaplaşırken Seyran'ın ona destek olma çabası, tüm karakterlerin hayatında büyük değişimlere yol açtı. Suna ise Ferit ile yaşadığı gecenin ardından geçmişine ve geleceğine dair önemli sorgulamalar yaparken, Abidin ile ilişkisi hakkında şaşırtıcı bir karar aldı.

Yeni bölümde tüm bu gelişmelerin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor. 31 Ocak'ta yayınlanacak 92. bölümde olayların daha da derinleşeceği tahmin ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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