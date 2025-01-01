Yalı Çapkını neden yok, günü mü değişti? 2025 Yalı Çapkını bu hafta yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

2025 yılbaşı haftasında bazı diziler yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkarken, bazıları ise tekrar bölümü ile veya hiç yayına girmeden haftayı tamamladı. Bu durum, izleyicilerin takip ettikleri dizileri ekranda ve yayın akışında görememesine neden oldu ve sebepleri merak konusu oldu. Yalı Çapkını neden yok, günü mü değişti? 2025Yalı Çapkını bu hafta yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

2025 YALI ÇAPKINI BU HAFTA YOK MU?

Yalı Çapkını yeni bölümü bu hafta yılbaşı program akışı nedeniyle yayınlanmıyor. Önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Korhanlar büyük bir krizin ortasında kalırken, Ferit ailesini finansal bir yıkımdan kurtarmak için ipuçlarının peşine düşer. Ancak işler hiç beklenmedik bir hal alır. Seyran doktorundan aldığı kötü haber ile sarsılır. Bu gerçeği baba olma ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açma heyecanı içinde olan Ferit'ten saklarken Suna ile olan ilişkisi derinleşir. Büyük Hanım geçmişin hesaplaşmasını gün yüzüne çıkarır. Korhan ailesini köşeye sıkıştırmak için Abidin ile yeni bir oyun kurar. Bu sırada Abidin'in geçmiş bağları yüzünden Suna ve Ferit'e olan öfkesi geri dönüşü olmayan yollara girilmesine sebep olacaktır.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.