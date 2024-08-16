Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün başlıyor? Yalı Çapkını 3. sezon hangi tarihte başlıyor?

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunun başlangıç tarihi merakla bekleniyor. Sezon finalinde Halis Ağa'nın beklenmedik planı ve "Seyran öldü mü?" sorusu izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Heyecan dolu bir finalle sezonu kapatan dizinin hayranları, şimdi "Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Yalı Çapkını 3. sezon hangi tarihte başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Yalı Çapkını" dizisinin 3. sezonu için net bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak önceki yılların yayın takvimi dikkate alındığında, dizinin 74. bölümüyle Eylül ayının ikinci haftasında ekranlara dönmesi bekleniyor.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır. Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur. Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir. Artık bu kötü gidişata dur deme vaktinin geldiğini anlayan Halis Ağa, Korhan Ailesi'nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar. Halis Ağa'nın sona sakladığı asıl sürpriz herkesi şok içinde bırakırken, Seyran ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.