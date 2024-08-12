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Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2024-25? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı?

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Geçtiğimiz yıl izleyicileri ekrana bağlayan Yalı Çapkını dizisinin bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı?

Yalı Çapkını ne zaman başlıyor ve Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı?

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin reisi Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediyor. Ferit, sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı fazlasıyla kızdırır.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yalı Çapkını ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Osman Demir
Osman Demir
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