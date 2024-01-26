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Yalı Çapkını Kazım Ağa diziden ayrılıyor mu, öldü mü? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrılacak mı?

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Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle Star Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın karakterlerinden Kazım Ağa merak konusu oldu. Yalı Çapkını Kazım Ağa diziden ayrılıyor mu, öldü mü? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrılacak mı?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Yalı Çapkını yeni bölümü sonrasında Kazım Ağa öldü mü? sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa diziden ayrılıyor mu, öldü mü? İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır. Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder. Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.

YALI ÇAPKINI KAZIM ÖLDÜ MÜ?

Yalı Çapkını dizisinin 19.bölümü yayınlandı. Fragmanda Kazım Ağa'nın Serter'in adamları tarafından vurulduğu görülmektedir. Dizinin sevenleri tarafından Kazım Ağa öldü mü? sorusu araştırılıyor. Yalı Çapkını 20. bölüm yayınlandıktan sonra Kazım Ağa'nın durumu belli olacaktır.

Osman Demir
Osman Demir
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