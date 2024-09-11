Yalı Çapkını dizisi yeni sezon fragmanı yayınlanmasının ardından, Diyar karakteri dikkat çekti. Yalı Çapkını'na dahil olan Pelin Akil, "Diyar" karakterini oynayacak. Her Cuma Star Tv ekranında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yalı Çapkını Diyar kim? Ferit ile Diyar sevgili mi? Yalı Çapkını yeni sezonda neler olacak? Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI DİYAR KİM?

Star TV'nin popüler dizisi "Yalı Çapkını", üçüncü sezonu için geri sayıma başladı. 13 Eylül'de yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan diziye başarılı oyuncu Pelin Akil de katıldı. Akil, yeni sezonda izleyicilerin karşısına Diyar karakteriyle çıkacak.

FERİT İLE DİYAR SEVGİLİ Mİ?

Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, hikayede önemli bir dönemeçle karşılaşacak ve Pelin Akil'in canlandırdığı Diyar karakteriyle yeni bir ilişkiye girecek.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır. Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur. Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir. Artık bu kötü gidişata dur deme vaktinin geldiğini anlayan Halis Ağa, Korhan Ailesi'nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar. Halis Ağa'nın sona sakladığı asıl sürpriz herkesi şok içinde bırakırken, Seyran ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu Antepli