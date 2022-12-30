Yalı Çapkını CANLI izle! Yalı Çapkını 15. yeni bölüm izle! 29 Aralık Yalı Çapkını 15. full HD canlı izleme linki!
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TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Yalı Çapkını canlı izle bölümü için Yalı Çapkını dizisi izleyicileri Yalı Çapkını canlı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm izle! araştırması yapıyorlar. Ayrıca bu akşam Yalı Çapkını dizisinin 15. bölümü yayınlanacağı için Yalı Çapkını 15. bölüm izle! Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? araştırması da yapılmakta.
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Yalı Çapkını dizisi Star TV'de yayınlanmaktadır. Yalı Çapkını dizisini Star TV'den veya resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.
Seyran'ın Ferit'i öpmesi Ferit'i yolundan döndürmeye yetmez. Öte yandan Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılır. Kritik durumu atlatarak eve çıkan Halis Ağa'nın da Seyran'dan bir isteği olacaktır.
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alan bir televizyon dizisidir.
- Afra Saraçoğlu
- Mert Ramazan Demir
- Çetin Tekindor
- Şerif Sezer
- Gülçin Şantırcıoğlu
- Emre Altuğ
- Gözde Kansu
- Ersin Arıcı
- Beril Pozam
- Doğukan Polat
- İrem Altuğ
- Öznur Serçeler
- Hülya Duyar
- Diren Polatoğulları
- Sezin Bozacı
- Yiğit Tuncay
- Buçe Buse Kahraman
- Cansu Fırıncı
- Selen Özbayrak
- Umut Gezer