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Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 96. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle

Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 96. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle
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Yalı Çapkını yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisinin son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını 96. bölümü merak konusu oldu. İşte, Yalı Çapkını 96. bölüm FULL İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 92. bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferit ve Seyran, yaşadıkları trafik kazasının ardında kasıt olup olmadığını araştırırken Suna ve Abidin, kendilerini büyük bir krizin içinde bulur. Ayşen'in ani ölümüyle ilgili olarak Suna gözaltına alınır ve suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır. Kazım ve Esme, kızlarını kurtarmak için çırpınırken Ferit ve Seyran, hastanede Ayşen'in ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışır. Büyükhanım'ın gölgesindeki entrikalar giderek derinleşirken Ferit, Seyran'ın kendisinden sakladığı büyük bir gerçeği öğrenir ve ilişkilerindeki dengeler sarsılır.Hastanedeki güvenlik kayıtlarının silinmesi şüpheleri artırırken, Ferit ve Abidin bu olayın perde arkasını araştırmaya başlar. Kazım, kızının yanında olmak için kendini bilerek nezarete attırırken, Esme Suna'yı kurtarmak için beklenmedik bir karar alır. Büyükhanım'ın oyunları herkesin hayatını altüst etmeye devam ederken, olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır.

Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 96. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 96. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON BUGÜN VAR MI?

Yalı Çapkını yeni sezonuyla bu akşam 20:00'de STAR TV'de...

Yalı Çapkını 96. bölümü Star TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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