Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 92. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 92. bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferit ve ailesi büyük bir krizin pençesine düşerken, Büyük Hanım'ın entrikaları her şeyi daha karmaşık hale getirir. İfakat'in yaşadığı travma, ailenin geçmiş hesaplaşmalarını gün yüzüne çıkarırken, Ferit'in öfkesini kontrol etmekte zorlandığı anlar, ailenin geleceğini tehlikeye atacak bir noktaya gelir. Bu sırada Suna'nın istenmesi ve aileden bir başka kadının daha hedef alınması, Seyran'ı ve diğer kadınları tehdit eden tehlikeyi daha da büyütür. Ferit'in intikam arzusu, onu daha karanlık bir yola iterken, Halis Ağa aileyi toparlamaya çalışır.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON BUGÜN VAR MI?

Yalı Çapkını yeni sezonuyla bu akşam 20:00'de STAR TV'de...

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM CANLI İZLE !

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.