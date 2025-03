YALI ÇAPKINI 99. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 14 Mart yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 99. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 99. bölüm fragman!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit, Orhan ve Seyran tarafından sırtından bıçaklandığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Aile içindeki gerilim tırmanırken Ferit'in şirketteki geleceği tehlikeye girer. Bu sırada Suna ve Abidin, aileleriyle olan gerilimleri aşmaya çalışırken Karam'ın gölgesi tekrar üzerlerine düşer. Suna, Abidin'le yeni bir hayat kurmaya karar verir, ancak Karam'ın tehlikeli planları her şeyi altüst edebilir.

YALI ÇAPKINI 99. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma gününün heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekiyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünde olanlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 98. bölümün sonrasında seyirciler 99. bölümde ne olacağını merak etmeye başladı. Ancak Yalı Çapkını'nın 99. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını 99. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde yer vereceğiz.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.