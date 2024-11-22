Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, canlı izleme linklerini araştırmaya başladı. Başrollerinde yer alan ünlü ve başarılı isimlerle dikkat çeken Yalı Çapkını, STAR TV ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşarak büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler ise Yalı Çapkını 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle, araştırıyor. Yalı Çapkını 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI 85. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 85. Bölüm 1. Fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişinde Seyran'la yaşadığı korkularla yüzleşip tüm olanlara bir perde çeken Ferit, nihayet kalbinin derinliklerindeki gerçek duygularıyla yüzleşir. Halis Ağa'dan duyduklarından güç alan Seyran ise, Ferit'i bir kez daha kaybetmemek için her şeyi göze alarak etkili bir rest çeker. Seyran'ı kaybetme korkusuyla sarsılan Ferit, kendini hiç beklemediği bir anda Diyar'ın kapısında bulur. Diyar, Ferit'ten aklına bile getirmediği sözler duyacaktır. İki kadının bu zorlu mücadelesi arasında kalan Ferit, kimseyi incitmeden hem duygularını korumaya çalışacak hem de aklının ona çizdiği yolda ilerlemek için çaba gösterecektir. Fakat bu süreç onu derinden yıpratacaktır. Öte yandan Ferit'i kaybetmemekte kararlı olan Diyar, sonunda bir adım atarak yalıdaki herkesi şaşırtacak büyük bir gelişmeye yol açacaktır. Artık iki kadın arasında kaçınılmaz bir çekişme başlayacaktır.