Yalı Çapkını 84. bölüm tek parça full HD bölüm izle

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Geçmişinde Seyran'la yaşadığı korkularla yüzleşip tüm olanlara bir perde çeken Ferit, nihayet kalbinin derinliklerindeki gerçek duygularıyla yüzleşir. Halis Ağa'dan duyduklarından güç alan Seyran ise, Ferit'i bir kez daha kaybetmemek için her şeyi göze alarak etkili bir rest çeker. Seyran'ı kaybetme korkusuyla sarsılan Ferit, kendini hiç beklemediği bir anda Diyar'ın kapısında bulur. Diyar, Ferit'ten aklına bile getirmediği sözler duyacaktır. İki kadının bu zorlu mücadelesi arasında kalan Ferit, kimseyi incitmeden hem duygularını korumaya çalışacak hem de aklının ona çizdiği yolda ilerlemek için çaba gösterecektir. Fakat bu süreç onu derinden yıpratacaktır. Öte yandan Ferit'i kaybetmemekte kararlı olan Diyar, sonunda bir adım atarak yalıdaki herkesi şaşırtacak büyük bir gelişmeye yol açacaktır. Artık iki kadın arasında kaçınılmaz bir çekişme başlayacaktır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ.

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