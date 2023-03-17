Yalı Çapkını 25.bölüm fragmanı (VİDEO) | Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan son bölümü sonrasında 25.bölümü araştırılıyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 25.bölüm fragmanı! araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak? İşte, Yalı Çapkını 25.bölüm fragman izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Fuat ve Asuman'ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister. Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar. Öte yandan Defne de Seyran'ın projeden çekilmesiyle ilgili İfakat ve Gülgün'le konuşmaya gelir. Kazım ise arazi ile ilgili planlarını yürütmeye kararlıdır. Ferit'in planıyla bir araya gelen Suna-Abidin, Ferit-Seyran, Asuman ile Fuat'ın kısa tatilinde önemli kararlar da alınacaktır.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Son bölümüyle dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını 25.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır...