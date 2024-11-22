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Yale Üniversitesi öncülüğünde yapılmış, 2015'te yayımlanmış bir araştırmada hesaplanan dünyadaki toplam ağaç sayısına göre her insana yaklaşık kaç...

Yale Üniversitesi öncülüğünde yapılmış, 2015'te yayımlanmış bir araştırmada hesaplanan dünyadaki toplam ağaç sayısına göre her insana yaklaşık kaç...
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Yale Üniversitesi öncülüğünde yapılmış, 2015'te yayımlanmış bir araştırmada hesaplanan dünyadaki toplam ağaç sayısına göre her insana yaklaşık kaç ağaç düşer? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, Yale Üniversitesi öncülüğünde yapılmış, 2015'te yayımlanmış bir araştırmada hesaplanan dünyadaki toplam ağaç sayısına göre her insana yaklaşık kaç ağaç düşer?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Yale Üniversitesi öncülüğünde yapılmış, 2015'te yayımlanmış bir araştırmada hesaplanan dünyadaki toplam ağaç sayısına göre her insana yaklaşık kaç ağaç düşer,sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

YALE ÜNİVERSİTESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YAPILMIŞ, 2015'TE YAYIMLANMIŞ BİR ARAŞTIRMADA HESAPLANAN DÜNYADAKİ TOPLAM AĞAÇ SAYISINA GÖRE HER İNSANA YAKLAŞIK KAÇ AĞAÇ DÜŞER?

A: 3,75 ağaç

B: 375 ağaç

C: 37,5 ağaç

D: 3750 ağaç

Cevap: B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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