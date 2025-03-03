Yalancı Yarim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yalancı Yarim filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yalancı Yarim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yalancı Yarim filmini izleyecek olanların merak ettiği Yalancı Yarim konusu nedir, Yalancı Yarim oyuncuları kimler ve Yalancı Yarim özeti gibi konuları inceliyoruz.

YALANCI YARİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayserili iş insanı Mahmut'un (Metin Akpınar) kardeşi Ferdi (Tarık Akan), yakışıklı ve çapkın bir gençtir. Mahmut, Ferdi'ye her ay büyük bir para göndererek ona rahat bir yaşam sunar, ancak aynı zamanda ondan büyük ölçüde korkar. Bir gün Mahmut ve eşi, Ferdi'yi ziyaret etmeye gelir ve ona, nişanlısıyla tanışmak istediklerini söylerler. Ferdi ve arkadaşları, hemen tüm eski kız arkadaşlarını arayarak nişanlı rolü yapmalarını isterler, fakat kimse olumlu cevap vermez. Bu sırada, tesadüfen durumu öğrenen Nuri (Halit Akçatepe), onlara yardımcı olabileceğini ve Ferdi'ye âşık olan Alev (Emel Sayın) ile nişanlı rolü oynamalarını önerir.

Alev, bu oyuna katıldığında, Mahmut ve eşi onu zengin bir işadamı olan Derviş Başak'ın (Hulusi Kentmen) kızı olarak tanıyıp çok severler ve Ferdi'yi onunla evlendirmeyi planlar. Ferdi, durumu daha da karmaşıklaştırmamak için gerçeği gizlemeye karar verir ve oyun devam eder. Ancak, Alev'e aşık olmayı hiç beklememektedir. Evlilik hazırlıkları sürerken, Ferdi, düğün günü abisinin gerçekleri öğrenmesinden korkarak bir plan yapar. Arkadaşı Kemal'e (Kemal Sunal) telefonda fabrikada yangın çıktığını söyler ve abisini Kayseri'ye göndermeye çalışır. Fakat Mahmut, havaalanında yangının olmadığını öğrenir ve düğüne katılır. Düğünde, Derviş Başak ile karşılaşan Mahmut ve Ferdi, Alev'in aslında Derviş'in pazarcı kızı olduğunu öğrenirler. Bu sırada, düğün iptal olur ve Mahmut, Derviş'e tüm öfkesini kusar.

Her şeyin ardından, Ferdi, hem Alev'e hem de abisine bakacak yüzü kalmadığını düşünerek bavulunu alıp abisine tüm gerçeği anlatır ve vedalaşarak gitmeye karar verir. Ferdi'nin abisi Mahmut, hatasını fark edip Alev'in babası Derviş'ten ve aile dostlarından özür diler. Ardından, Alev'e giderek kendisinin de hatalı olduğunu söyler ve affedilmesini ister. Alev, Ferdi'nin abisini affeder ve sonrasında gemiyle şehri terk eden Ferdi'yi bir motorla yakalarlar. Ferdi, Alev'i ve abisiyle birlikte gördüğünde, her şeyin yoluna girdiğini anlar ve denize atlar. Bunu gören Alev de peşinden atlar ve Ferdi'ye sarılır.



YALANCI YARİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Emel Sayın – Alev

Tarık Akan – Ferdi

Halit Akçatepe – Bulur

Münir Özkul – Derviş

Hulusi Kentmen – Derviş Başak

Metin Akpınar – Mahmut

Zeki Alasya – Hüsnü

Metin Çekmez – Metin

Turgut Boralı – Pazarcı

Mürüvvet Sim – Ziynet

Kemal Sunal – Kemal

İlhan Hemşeri – Bahçıvan

Necdet Yakın – Pazarcı Mehmet

Hikmet Gül – Nimet

Ahmet Turgutlu – Pazarcı

Ünal Gürel – Alacaklı



YALANCI YARİM FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Yalancı Yarim filmi İstanbul'un Yeşilköy semtinde bir villada yapılmıştır. Birçok sahnesi Yeşilköy ilçesi ve etrafında çekilmiştir. Filmde yer alan piknik sahnesi de Sarıyer'deki Sultansuyu piknik alanında çekildi.