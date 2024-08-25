Yakinen ne anlama gelir?Kim Milyoner Olmak İster 25 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 300 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Yakinen ne anlama gelir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 300 Bin TL'lik soru! Hangisi Yakinen ne anlama gelir? hangisinin sözlük tanımıdır?

YAKİNEN NE ANLAMA GELİR?

• A-) Yakından

• B-) Uzaktan

• C-) Emin Olmayarak

• D-) Kesin Olarak

Doğru Cevap: D