Yahya Akbaş kimdir? Gelecek Partisi Konya Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Yahya Akbaş kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Konya Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Yahya Akbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Yahya Akbaş kimdir? Gelecek Partisi Konya Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Yahya Akbaş kaç yaşında, nereli?
Yahya Akbaş kimdir? Gelecek Partisi Konya Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Yahya Akbaş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Yahya Akbaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yahya Akbaş kimdir? Gelecek Partisi Konya Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Yahya Akbaş nereli? Detaylar haberimizdedir…
YAHYA AKBAŞ KİMDİR?
Yahya Akbaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Konya Kadınhanı Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.