Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu

Yabani ne zaman final yapacak? Büyük ses getiren durdurma cezalarının ardından NOW'da ekrana gelen Yabani dizisi için final kararı da yeniden gündeme geldi. Peki, Yabani dizisi ne zaman final oluyor? Detaylar...

YABANİ NE ZAMAN FİNAL?

RTÜK'ün üst sınırdan idari para cezaları ve yayın durdurma cezası verilen Yabani dizisi iki hafta yayınlanmayacak. Aralık sonunda 51. bölümde final yapması planlanan dizinin ekrana veda ediş tarihi de verilen cezadan dolayı değişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kararın dün kanala tebliğ edildiği ve bu nedenle bu cumartesi ve haftaya Yabani dizisinin ekrana gelmeyeceği öğrenildi. Dizinin yayın saatinde RTÜK'ün gönderdiği belgeseller yayınlanacak.

Aralık sonunda 51. bölümde final yapması planlanan dizinin ekrana veda ediş tarihi de bu sebepten ötürü değişti. Her yılbaşından sonra verilen reklam arasının süresine göre final tarihi yeniden belirlenecek.