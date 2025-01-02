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Yabani final mi yapıyor? Yabani bitti mi 2025?

Yabani final mi yapıyor? Yabani bitti mi 2025?
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Ekonomik kriz , televizyon sektörünü de vurdu. Elde edilen reklam gelirinin bu sene neredeyse yarı yarıya düşmesi, diziler için final kararı verilmesine yol açtı. Peki, Yabani final mi yapıyor? Yabani bitti mi 2025?

Reklam gelirlerinin bu sene yarı yarıya düşmesi nedeniyle çok sayıda dizi için final alındı. Final yapan 13 diziden 8'i yayın hayatına yeni başlayan diziler olurken, diğerleri ise geçen sezondan beri devam eden diziler oldu. Yabanifinal mi yapıyor?

YABANİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi Bilgiç yer alırken dizide ayrıca; Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

YABANİFİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sezon ekrana veda eden dizi sayısı 13 oldu. Final yapan 13 diziden 8'i yayın hayatına yeni başlayan "Kör Nokta", "Kötü Kan", "Güzel Aşklar Diyarı", "Karadut", "Gizli Bahçe", "Kalpazan", "Aşk Evlilik Boşanma" ve "Holding" oldu.

İddialı açılışlar yapsa da ekranda fazla tutunamayan diğer diziler ise geçen sezon başlayan "Taş, Kağıt Makas", "Kirli Sepeti", "Kara Ağaç", "Yalan" ve "Yabani" yapımları.

Bu sene başrol oyuncuları 'Yılın En İyi Çifti' seçilen Yabani'nin geçen hafta final yapması bekleniyordu.

RTÜK'ten alınan yayın durdurma kararı nedeniyle dizinin finali yeni yıla kaldı.

YABANİ KONUSU NE?

Hilal Yıldız'ın senaristliğini üstlendiği ve Çağatay Tosun'un yönetmenliğini yaptığı dizi, köklü bir aileden kaçırılan ve sokaklara düşen bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. Yıllar sonra evine döndüğünde, kendisini yeniden keşfetmek için mücadele veriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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