Yabani CANLI izle! NOW TV Yabani 40. bölüm SON BÖLÜM izleme linki!

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan Yabani, izleyicilerin merak konusu oldu. Yabani CANLI izle! NOW TV Yabani 40. bölüm CANLI izleme linki!

YABANİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi Bilgiç yer alırken dizide ayrıca; Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

YABANİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya'nın dosyası kapanır ama Yaman için her şeyden daha yeni başlıyordur. Büyük bir oyunun kurucusudur artık. Tek ihtiyacı olan yeni bir müttefiktir. Bunu da akılcı bir yolla sağlar. Kartlar elindedir ve dağıtan da kendisidir.

Alaz ve Asi cephesinde ise tüm sırlar ortaya çıkar ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Asıl büyük sır ikisinin de hayatını alt üst edecektir.

YABANİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Yabani dizisini NOW TV platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

YABANİ 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaman'ın Serhan'la olan iş birliği hızla ilerliyordur. Yaman yeni planlarla Hande ve İskender'i zıvanadan çıkarıyordur. Her şey yolundadır şimdilik ama Alaz ve Asi'nin ne durumda olduğundan habersizdir.

Alaz'ın ve Adem'in tutsaklığının sonu ölümle sonuçlanacaktır. Asi onları kurtarmak için çırpınsa da Alaz, Asi'yi ve kızını kurtarmadan durmayacaktır. Kaçması için, canının bağışlanması için verilen şansı elinin tersiyle iter ve bu sonucu ağır olur. Asi'nin de artık tehlikededir. Sona gelmiştir Alaz ve Asi…

Neslihan da Çağla'nın peşindedir. Kızının başında bir dert olduğunu biliyordur ve yanılmaz da ama asla aklının ucunundan geçmeyecek bir olaya şahit olur. Gördüğü manzara karşısında delirir.

Yaman hem planları doğrultusunda ilerliyordur hem de ailesini bir arada tutmak için uğraşıyordur.