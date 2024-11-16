Yabani 46. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?

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YABANİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yaman babasının bir çıkmazda olduğunun farkındadır. Merdiven altı ameliyatının bedelini ödüyordur zaten Güven. İskender'in kaçtığını söylediği yalanı da yakalamıştır. O zaman geriye tek bir çözüm kalıyordur. O insanlar her kimse kendisi çözecektir. Fakat bu defa sadece kendisini ve babasını değil annesini de tehlikenin kucağına atıyordur.

YABANİ KONUSU NE?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatıyor.

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