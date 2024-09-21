Yabani 38. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?

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YABANİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yaman tüm kardeşlerine kol kanat germiştir Neslihan'ın yokluğunda. Kırgınlıkları, yalnızlıkları, ne kadar acısı varsa hepsini rafa kaldırmıştır aslında. Annesine yeniden kavuştuğunda da kardeşlerini ona emanet edip kendi yolculuğuna çıkmaktır tek isteği. Üzerine düşen abilik, evlatlık görevini fazlasıyla yapmıştır çünkü ancak hayatının en büyük acısını yaşar. Bu defa gidecek, sığınacak hiçbir limanı yoktur. Eski Yaman'la vedalaşacağından habersizdir.

YABANİ KONUSU NE?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatıyor.

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